Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Valilik ek binada düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Elban, programda, bugünkü kutlamaların önümüzdeki yıl düzenlenecek Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamalarının küçük bir provası olduğunu belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Fener Alayı" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Caddesi'ndeki belediye binası önünde toplanan vatandaşlar bir süre sonra yürüyüşe geçti.

Gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Burada, şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.

Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak kutlamalara eşlik etti.

Öte yandan Kozan ilçesinde Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Cemal ve Kemal Selekoğlu, dedelerinden kalma bazı fotoğrafları ilk kez Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde sergiledi.

Sergilenen fotoğraflar arasında Atatürk'ün Adana ziyaretleri ve Atatürk'ü karşılamaya giden Adanalılar, Fahrettin Paşa, Hicaz Cephesi ile Surre Alayı fotoğrafları yer aldı.

Sergiyi Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda vatandaş gezdi.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Valilik tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğrenciler ve milli sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydanda 100 metre uzunluğunda "dev" Türk bayrağı açan katılımcılar, yürüyüşe geçti.

Katılımcılara, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan da eşlik etti.

Bando eşliğindeki kortejde yürüyen öğrenci ve sporcular meşale de yaktı.

Vatandaşların da yer aldığı etkinlik, Mersin Orduevi'nde sona erdi.

- Hatay

Hatay'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan tarafından resepsiyon verildi.

Valilik bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Doğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fener alayı düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayına Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.





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