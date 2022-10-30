Adana'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki 15 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan evlerin, iş yerlerinin ve araçların çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 12 zanlının kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan 2 şüphelinin, park halindeki araçtan cep telefonu çalması, bir zanlının da evden çaldığı televizyonu çarşafa sarıp götürmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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