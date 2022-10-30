Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali sona erdi

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen PGAEC Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali'nde, Slovenya'dan Matjaz Sluga birinci oldu.

Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde 27 Ekim'de antrenman atlayışlarıyla başlayan şampiyonada, final müsabakaları yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmada, Avrupa yamaç paraşütü şampiyonalarında dereceye giren 23 ülkeden 70 sporcunun yanı sıra dünya sıralamasında puan kazanmak için Avrupa kıtası dışındaki ülkelerden gelen katılımcılar da mücadele etti.

Spocuları atlayışları sonrası yapılan değerlendirmede Slovenya'dan Matjaz Sluga birinci, aynı ülkeden Jaka Gorenc'in ikinci, Bulgaristan'dan Valery Tzvetanov ise üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödül verildi.

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