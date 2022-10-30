Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep'i öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

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ADANA (AA) - Muğla'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılan Selim Ahmet Kemaloğlu (27), hükümlü bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşamına son verdi.

Şenpınar'ın 24 Mayıs 2020'de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu yargılanan ve 20 Nisan 2021'deki karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Kemaloğlu (27), ceza infaz kurumunda ölü bulundu.

Çarşafla kendini asarak intihar ettiği belirlenen Kemaloğlu'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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