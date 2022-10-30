Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep'i öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep'i öldüren ...
(Görüntülü) 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali sona erdi
YEREL HABERLER Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali ...
3 katlı binanın çatı katında yangın
YEREL HABERLER 3 katlı binanın çatı katında yangın
Kız arkadaşı Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör, cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Kız arkadaşı Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren ...
Sokak düğününde saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Sokak düğününde saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ...
(Görüntülü) DOĞA TUTKUNLARI CUMHURİYET KAMPI&#039;NDA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞA TUTKUNLARI CUMHURİYET KAMPI'NDA ...
(Görüntülü) STRATOSFERE ATATÜRK PORTRESİ VE TOHUM GÖNDERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) STRATOSFERE ATATÜRK PORTRESİ VE TOHUM ...
(Görüntülü) ÇALDIĞI TELEVİZYONU KUCAKLAYIP, YÜRÜYEREK SOKAKTAN AYRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALDIĞI TELEVİZYONU KUCAKLAYIP, YÜRÜYEREK ...
(Görüntülü) 96 YIL ÖNCE ADANA&#039;DA ÇEKİLEN FİLM, CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL GÖSTERİME GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 96 YIL ÖNCE ADANA'DA ÇEKİLEN FİLM, ...
Adana'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 8'i tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan ...
Çaldığı televizyonu kucaklayıp, yürüyerek sokaktan ayrıldı
YEREL HABERLER Çaldığı televizyonu kucaklayıp, yürüyerek sokaktan ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet ...
Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yüzme yarışı ...
Adana'da iki bankamatiğe parke taşıyla zarar verildi
YEREL HABERLER Adana'da iki bankamatiğe parke taşıyla zarar verildi
Adana'da, Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Süper Finali devam etti
YEREL HABERLER Adana'da, Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ...
(Görüntülü) ÇUKUROVA&#039;DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇUKUROVA'DA 29 EKİM CUMHURİYET ...
Çukurova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Çukurova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim ...
(Görüntülü) SOKAKTA DÖVÜLÜP YÜZÜ JİLETLE KESİLDİ, ?HIRSIZLIKTAN? ARANDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAKTA DÖVÜLÜP YÜZÜ JİLETLE KESİLDİ, ...
(Görüntülü) TEDAVİ EDİLMEYEN DİŞ İLTİHABINDA ÖLÜMCÜL &#039;MEDİASTİNİT&#039; RİSKİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEDAVİ EDİLMEYEN DİŞ İLTİHABINDA ÖLÜMCÜL ...
Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan ...
Tedavi edilmeyen diş iltihabında ölümcül 'mediastinit' riski
YEREL HABERLER Tedavi edilmeyen diş iltihabında ölümcül ...
Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, hedefleri başarıyla söndürüyor
YEREL HABERLER Orman yangınlarının "ateş avcısı" kadın pilotu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.