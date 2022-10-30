Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.



Yüzüncüyıl Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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