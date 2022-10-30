Pozantı'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamp düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa kampı yapıldı.



Pozantı Belediyesi ile Adana Doğa Sporları Topluluğunca, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen kampa, kent merkezi ve çevre illerden vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte, doğa yürüyüşlerinin yanı sıra sinema gösterimi ve voleybol maçları da düzenlendi.

Belemedik Tabiat Parkı'nda 3 gün süren kampı ziyaret eden Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ile Belediye Başkanı Mustafa Çay, katılımcılarla sohbet etti.



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