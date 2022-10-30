Adana'da düğünde silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da katıldıkları sokak düğününde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde düğüne katılan Galip Düz ile oğlu Muhammet Düz, iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Zanlılar, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan baba ve oğlu, ambulanslarla Adana Şehit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Galip Düz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerden birini gözaltına aldı, diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Muhammet Düz'ün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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