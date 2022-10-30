Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı akrabasının ateş açması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak'ta karşılaşan C.A. ile akrabası Seyhan A. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden av tüfeğini alan C.A'nın ateş açması sonucu Seyhan A. yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli C.A. ile babası H.A'yı gözaltına aldı.

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