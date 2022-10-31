Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda bulunan K.K'nin (26) kullandığı 01 ADG 48 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunda, karşı yönden gelen A.Ç. (21) yönetimindeki 01 SF 080 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

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