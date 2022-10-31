Adana'daki DEAŞ soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

Bağışıklığı zırh gibi yapıp vücuttaki tüm zehri atan 21 günlük kür!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 Ekim'de düzenlediği operasyonda adresinde bulunamayan bir zanlıyı daha yakaladı.

Böylelikle operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, şüpheliler arasındaki A.A'nın (22), DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı grubu içinde aktif faaliyet gösterdiği, hakkında teşhis ve ifadeler bulunduğu öğrenildi.

Yabancı uyruklu zanlı A.H'nin (52) de Suriye'de terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ adına farklı dönemlerde sözde kadılık yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.H. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheliye yönelik kentte belirlenen adreslere 26 Ekim'de operasyon düzenlemişti.

Operasyonda zanlılardan 5'i yakalanmış, biri adresinde bulunamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.