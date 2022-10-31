Sultanlar Ligi'nin Adana ekibi, ilk sezonuna play-off hedefiyle başlayacak

Neredeyse 90 bin kez bunu yaptı... Aradaki fark şaşırttı

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, ilk kez mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Voleybolda Sultanlar Ligi'nin açılış maçında yarın sahasında PTT'yi ağırlayacak Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un başantrenör Uysal, AA muhabirine, bazı oyuncuların sakatlanması bazılarının da milli takımdan geç dönmesi nedeniyle sezona istedikleri gibi hazırlanamadıklarını söyledi.

Takımın yeni olması dolayısıyla uyum sıkıntıları yaşadıklarını dile getiren Uysal, "Turnuvalarda ve Türkiye Kupası'nda oynadığımız maçlar, uyum sorunumuzu net görmemizi ve bu yönde çalışma yapmamıza sebebiyet verdi. Sonuç anlamında kötü olsa da eksikliklerimizi görme anlamında çok iyi oldu. Eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.

Uysal, lige galibiyetle başlamak için PTT maçına odaklandıklarını, karşılaşmaya tam kadro hazırlandıklarını ifade etti.





- "Çok güzel bir takım izleteceğiz"

Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edeceklerini vurgulayan Mustafa Umut Uysal, "Sezona yeni bir kadro planlamasıyla başladık. Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmayı, Adana'da voleybol ekolünü sağlamayı, sonrasında da play-off'u hedefliyoruz. Çünkü kağıt üzerinde çok tecrübeli bir takımız. Bunu başarabilecek oyuncu grubu ve teknik ekibe sahibiz. Hedefimiz ligi en üst noktada bitirmek." diye konuştu.

Uysal, taraftarlara iyi mücadele eden bir takım izletmeyi istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftarlardan geçen yıl çok güzel ilgi vardı. Onları, bizi coşkulu şekilde desteklemeleri için bu sezon da maçlara bekliyoruz. Taraftarlarımız mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan ve rakip ayırmadan her maçı kazanmaya odaklanan bir takım izleyecek. Bazı şeyler süre alacaktır ama emin olsunlar bu takım, onların isteklerini fazlasıyla karşılayacak. Herkes çok sabırsız biliyoruz ama onlara çok güzel bir takım izleteceğiz. Adana'yı çok iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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