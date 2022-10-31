Adana'da, Misis Antik Kenti'nde güz dönemi kazıları başladı

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ADANA (AA) - Adana'da, tarihi İpek Yolu güzergahında, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti'nde güz dönemi arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

Yüreğir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığınca başlanılan kazılarla bölge tarihine ışık tutacak önemli eserler ve yapıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Kazı çalışmalarında, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi'nden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis'te arkeolojik kazılarının 2012 yılından bu yana sürdüğünü ve kazılara her yıl destek verdiklerini kaydetti.​​​​​​​

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