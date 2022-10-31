Adana'da bir kişiyi pusuya düşürüp öldürdükleri iddiasıyla 4 kişi hakkında dava açıldı

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ADANA (AA) - Adana'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren babasının ortağını, olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü, yanında bulunan kişiyi ise yaraladığı ileri sürülen zanlı ve 3 kuzenine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde taziye ziyaretinden çıkan Mustafa Akay'ın aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuklanan Ç.Ş, S.A. ile tutuksuz Ö.E. ve C.S.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, Mazlum A'nın 26 Kasım 2021'de A.Z. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinden Mustafa Akay'ı sorumlu tuttukları ve intikam alma hissiyle hareket ettikleri anlatıldı.

İddianamede, sanıkların Mustafa Akay'ı taziye evinden ayrılırken aracında öldürdükleri, o sırada yanında yolcu konumunda bulunan Bülent Erdal'ı yaraladıkları, fikir ve eylem birliği içinde suçu tasarlayarak işledikleri, görüntü izleme tutanağına göre silahı kullanan maskeli kişinin S.A. olduğu, Ö.E. ve C.S.A'nın akrabaları olan S.A. için olayda gözcülük yaptıkları, Ç.Ş'nin ise olaydan hemen sonra akrabası olan S.A'yı evinde sakladığı belirtilerek, sanıkların "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar S.A, Ç.Ş, Ö.E. ve C.S.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

Sümer Mahallesi'nde Mazlum A, 26 Kasım 2021'de A.Z. ile arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olaydan 3 gün sonra Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı. Olayla ilgili S.A. ve Ç.Ş. tutuklanmış, kuzenleri Ö.E. ve C.S.A. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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