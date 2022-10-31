Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.P. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında "tayine tabi personel" statüsünde öğretmen olarak çalıştığını ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ elebaşının çağrısından sonra örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığını ve örgüte ait evlerde kalan öğrencilerden sorumlu olup takibini yaptığını da ifade ederek, S.P'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık S.P, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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