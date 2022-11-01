Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı

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ADANA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde istihbaratçısı olduğu belirlenen şüpheli, Adana'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak çalışmayla daha önce Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu M.S'nin (25) yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp kentteki bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli M.S'yi yakaladı.

Bu arada, gözaltına alınan zanlının bir kardeşinin de örgüt saflarında katıldığı çatışmada öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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