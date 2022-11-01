Adana'da 12 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 7'si tutuklu 12 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan C.Y, K.K, E.G, H.D, H.Ç, M.K, M.B. ile tutuksuz N.O, V.K, A.A, S.S. ve A.İ. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

Sanıkların DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları, kendi aralarında tabancaya "cep telefonu", mermilere ise "şarj aleti", çatışma bölgelerini ise "inşaat" olarak kodlayıp örgütsel faaliyetlerini gizledikleri, sosyal medyadan örgüt lehine propaganda yaptıkları ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen 7'si tutuklu 12 sanık suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



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