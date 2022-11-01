AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kent genelindeki çalışmalarla ekimde partisine 15 bin 467 yeni üyenin katıldığını bildirdi.



Ay, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.



Partinin, kent genelindeki üyelik çalışmalarına değinen Ay, "Adanalı aziz hemşehrilerimizin, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki büyük AK Parti ailemize göstermiş oldukları teveccüh ve teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla ekimde 15 bin 467 yeni üye kaydı yaparak Türkiye geneli iller arasında yine birinci olduk." ifadesini kullandı.



Ay, partiye ilginin ve yeni katılımların sorumluluklarını arttırdığını kaydetti.

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