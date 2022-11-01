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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da fuar açılışında konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da fuar açılışında konuştu:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti hükümetlerinin her dönem tarıma destek verdiğini belirterek "Gayri safi milli hasıla içerisinde tarımsal hasılamız önemli bir tırmanış gösterdi. Şu anda Avrupa'da birinci, dünyada da 4'üncü sıradayız. Bu yönü itibarıyla da tarım, bu ülkede asla ihmal edilmedi, bundan sonra da edilmeyecektir." dedi.

Kirişci, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı"nın açılışında, bu tür etkinliklerin tarımın ülkede katettiği mesafeyi gösterdiğini söyledi.

Küresel ısınma, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi gelişmelerin tarımın öneminin fark edilmesini sağladığını dile getiren Kirişci, tarımın stratejik ve vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında tarımdaki altyapı ve üstyapıyı sürekli geliştirdiğini işaret ederek şöyle konuştu:

"Arazi toplulaştırmasından sulanabilir alanlara, tarımsal mekanizasyondan üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilmesine, kırsal turizmden tarımla ilgili bütün faaliyetlere sürekli destek verdik. 2002'de iktidara geldiğimizde verilen destek miktarı 1,8 milyar lira, bu yılın sonu itibarıyla 39,2 milyar lira. Bu yıl, Toprak Mahsulleri Ofisimiz yaklaşık 50 milyar liralık alım yaptı. Buğdayından arpasına, mercimeğinden nohuduna, Karadeniz bölgesi için fındığı, Ege bölgesi için üzümü alıp üreticilerimize bu konularda yardımcı olmanın gayreti içerisinde olduk. Gayri safi milli hasıla içerisinde tarımsal hasılamız önemli bir tırmanış gösterdi. Şu anda Avrupa'da birinci, dünyada da 4'üncü sıradayız. Bu yönü itibarıyla da tarım, bu ülkede asla ihmal edilmedi, bundan sonra da edilmeyecektir."

AK Parti iktidarı döneminde tarım kanunu ve Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) hayata geçirildiğini aktaran Kirişci, "Bu ülkede TARSİM'i, tarım sigortacılığını bizim hükümetimiz gerçekleştirdi. Bu ülkede, tıpkı Adana'da olduğu gibi tarım vardı ama kanunu yoktu. Kanun yapmak para pul isteyen bir iş değil, ama vizyon işidir. O vizyonu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde ortaya koyduk ve 2006 yılında bu ülke tarım kanununa kavuştu." diye konuştu.

Kentten kırsala dönüş için yaptıkları çalışmalara değinen Kirişci, şu anda yüzde 75'e varan sübvansiyonlarla verdikleri tohumluk desteğiyle ekilmeyen alanların ekimini teşvik ettiklerini söyledi.

Türkiye'de tedarik sıkıntısının bulunmadığına işaret eden Kirişci, "Bugün, Türkiye'de pandemiye, küresel ısınmaya, Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen tek bir ürünün rafta yokluğu hissedilmiyorsa bunu bu ülkenin üreticisine, onlara bu çalışma imkanını sunan bu hükümete borçluyuz. 20 yıldan beri kesintisiz iktidar olan hükümetimize, başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza borçluyuz. Bir an olsun tarımdan desteğini Allah razı olsun esirgemedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2002'de 65 milyon olan nüfusunun bugün 85 milyona ulaştığını aktaran Kirişci, refah seviyesi yükseldikçe sofradaki zenginliğin de arttığını, o günlerde 3 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelirin 12 bin dolara kadar çıktığını, şu anda 10 dolarlar mertebesinde olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları "Köy Yaşam Merkezleri Projesi İşbirliği Protokolü"ne değinen Kirişci, 2023 ile başlayan Türkiye yüzyılında tarımı, gıdayı, suyu ve gençleri merkeze aldıklarını belirtti.

İstanbul'a 76 ilden yaş meyve ve sebze geldiğini, Türkiye'de üretilen yaş meyve sebzenin yüzde 25’inin İstanbul’da tüketildiğini aktaran Kirişci, Kent Tarımı uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakan Kirişci, tahıl koridoruna değinerek şunları kaydetti:

“Ayın 31'i itibarıyla 421 gemi koridordan geçti. Toplam taşıdıkları yük miktarı 9,7 milyon ton. Yüzde 61'ini Avrupalılar, yüzde 20'sini Asyalılar, yüzde 12-13'ünü Afrikalılar aldı. En geri kalmış ülkeler, yüzde 6'sını ancak alabiliyor. Şimdi bir de bir saldırıyı gerekçe gösterip Rusya'nın 'Ben bu işte yokum.' demesiyle beraber yeniden bir şok geçirdik ama ben eminim Sayın Cumhurbaşkanı'mızın moderatörlüğünde inşallah bu engel de aşılmış olacak."

Kirişci, tarımı, çiftçiyi önemsemeye, destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün konuşmasının ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek stantlar gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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