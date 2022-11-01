ADANA (AA) - AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama afişlerine zarar verdiği gerekçesiyle 3 belediye çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Özsoy, İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe merkezine astıkları bazı afişlere zarar verildiği iddiasıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Saldırıyı gerçekleştirenleri kınadıklarını ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"Üzerinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin ve şanlı Türk bayrağımızın bulunduğu kutlama afişlerine saldırıyı yapan kişilerin CHP'li Ceyhan Belediyesi personeli olduğu güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edildi. İçerisinde Ceyhan Belediye Başkanının makam şoförünün de olduğu 3 kişi gözaltı işlemi yapıldıktan sonra ifadeleri alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce de söylediğimiz gibi bugüne kadar hiç kimsenin milli ve manevi değerlerimize, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine saldırmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. CHP'li Ceyhan Belediyesi personelinin, üzerinde Atatürk'ün resminin ve Türk bayrağımızın olduğu kutlama afişlerimize yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Belediye Başkanı Hülya Erdem üç personeline, bir makam aracına sahip çıkamıyorsa o koltuğu boşa işgal etmesin. Millete hizmet etmek için alınan araç, istihdam edilen personel gecenin bir yarısı izinsiz bir şekilde sokaklarda nasıl gezebiliyor? Ceyhan'ımıza hizmet etmesini beklediğimiz belediye idaresi ve personeli bu tavırlarıyla ufkunun ve vizyonunun ne kadar dar olduğunu bir kez daha göstermiştir."



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