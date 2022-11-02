Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

P.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda karşıya geçen 12 yaşındaki Ş.K'ye çarptı.

Aracın altında kalan kız çocuğu, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Ş.K, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.​​​​​​​

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