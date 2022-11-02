Adana'da polis, takibe aldığı zanlıyı uyuşturucu etkili haplarla yakaladı

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ADANA (AA) - Adana'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı şüpheli, 4 uyuşturucu etkili hapla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendiği Mehmet A'yı takibe aldı.

Şüpheliyi durdurup üst araması yapan ekipler, reçeteyle satışı yapılan 4 uyuşturucu etkili hap buldu.

Zanlı Mehmet A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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