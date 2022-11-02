Adana'da seyyar satıcının para ve cep telefonu bulunan kovasının çalınması kamerada

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ADANA (AA) - Adana'da seyyar satıcının parasını ve cep telefonunu koyduğu kovanın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda bir seyyar satıcıya ait içinde 7 bin 500 lira ve cep telefonu bulunan kova çalındı.

Şüphelinin para ve cep telefonunun olduğu kovayı çalması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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