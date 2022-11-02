Kozan OSB'ye ek alan kazandırma çalışmaları sürüyor

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ADANA (AA) - Kozan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 1000 dönüm ek alan kazandırma çalışması devam ediyor.

OSB Müdürü Fatih Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kozan OSB'nin yüzde 75 üzeri doluluğa ulaştığını belirtti.

OSB'ye yeni alanlar kazandırılmasıyla ilgili fizibilite ve etüt çalışmalarının tamamlandığını aktaran Aydın, bazı bürokratik işlemlerin ardından sanayi bölgesinin yeni alanına kavuşacağını kaydetti.



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