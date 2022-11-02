Adana'da işitme engelli kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

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ADANA (AA) - Adana'da işitme engelli kadınlara yönelik meme kanseriyle ilgili farkındalık eğitimi düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yürütücülüğünde, ÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile Adana Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, işitme engelli kadınlar bilgilendirildi.

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Hamide Şişman, Elif Dağlı ve bilim uzmanı Dudu Alptekin, işaret dili tercümanı Keziban Şipar'ın tercümanlığında katılımcılara meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgiler verdi.



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