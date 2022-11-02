Adana'da atıklar kadınların elinde ekonomiye kazandırılıyor

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde açılan kurslarda kadınlar atık malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Saimbeyli Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi Müdürü Samet Yıldızhan, ikisi ilçe merkezinde olmak üzere açtıkları 4 kursta toplam 54 kursiyerin bulunduğunu söyledi.

Müdür Yardımcısı Ayşegül Özdoğan da kurslarda el işi ürünlerinden süs eşyası yapımına kadar farklı alanlarda eğitimler verildiğini belirtti.

Kursiyerlerin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da çalışmalar yaptığını anlatan Özdoğan, kurslarda kumaş, düğme, plastik gibi atıkları da değerlendirerek yeniden ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.

Hatice Karabulut da kurs sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de yaptığı ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunabildiğini kaydetti.



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