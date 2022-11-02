IFAD Türkiye Direktörlüğü heyeti, Tufanbeyli'de incelemede bulundu

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ADANA (AA) - IFAD Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazar Yeri Tesisini inceledi.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında ilçede yapımı devam eden Yöresel Ürünler Pazar Yeri Tesisinde inceleme yaptı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. Şule Özevren burada yaptığı açıklamada, projenin temel amacının kırsal bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Pazara gelen satıcı ve alıcıların daha modern bir ortamda alışveriş yapma fırsatı bulacağını belirten Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'de, şunları kaydetti:

"Devletimizin farklı projelerden gelen kaynakları ilçemizde yatırıma dönüştürmesi bizi mutlu ediyor. Mevcut pazar yerimize köylerden ve çevre ilçelerden kadınlar da dahil olmak üzere çok sayıda satıcı geliyor. Kapalı ve modern bir yöresel ürün pazarı, pazara gelen satıcıların daha uzun süre pazarda kalmasını sağlayarak ekonomilerine olumlu katkı yapacaktır."





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