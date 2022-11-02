Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hacı Ahmet Özaslan'ın kullandığı 01 AET 088 plakalı otomobil ile Ahmet Özkan yönetimindeki 01 AED 091 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde çarpıştı.

Özkan yönetimindeki araçta bulunan Serap Özkan (47), Büşra Can (24) ve Günay Ünüvar (68) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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