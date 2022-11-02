Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu M.D. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı, müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, delil topladı.

Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Polis, olay ile ilgili bir araçta yaptığı aramada 2 tabanca ele geçirdi.

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