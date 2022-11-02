Adana'da seyyar satıcının para ve cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da seyyar satıcının parasını ve cep telefonunu koyduğu kovayı çalan şüpheli yakalandı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Bulvarı'nda bir seyyar satıcıya ait içinde 7 bin 500 lira ve cep telefonu bulunan kovanın çalınmasının ardından yaptığı çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin bulunduğu adresi belirleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen M.K. Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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