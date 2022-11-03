Adana'da tamponundan 1 kilo 368 gram esrar çıkan otomobilin sürücüsü tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği E.P'yi (49) takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurup narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

Köpeğin aracın tamponuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede buraya gizlenmiş 1 kilo 368 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü E.P, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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