Çukurova Belediyesi Adana Demirsporlu voleybolcular, Avrupa'da mücadele etmek istiyor

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirsporlu voleybolcular, Avrupa'da mücadele etme hedefliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun ilk maçında PTT'yi 3-0 yenerek ilk kez yer aldığı lige galibiyetle başlayan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un oyuncuları, yeni sezonda üst sıralarda yer almak için çalışıyor.

Takım kaptanı Güldeniz Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un şu anda hak ettiği yerde olduğunu anlatan tecrübeli smaçör Güldeniz, ligde kalıcı olma hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Takıma maksimum derecede katkı sunmak istediğini vurgulayan Güldeniz, "Kaptanlık açısından da elimden gelen her şeyi yapıyorum. Galibiyetler istiyoruz. Galibiyetten sonrada hep üst sıralarda kendimizi bulmak istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız. Sahada elimizden gelen her şeyi gösterip sezonu en güzel yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.





- Pınar Atasever: "Avrupa'ya gitmek istiyoruz"





Libero Pınar Atasever, sezon öncesi mücadele verdikleri Türkiye Kupası'nda istedikleri sonuçları alamadıklarını anımsattı.

Taraftardan aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle özür dileyen Pınar, takım olarak eksikleri çok iyi analiz ettiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sezonun ilk maçına galibiyetle başladıklarını aktaran Pınar, şöyle devam etti:

"Biz aslında adım adım gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Hiçbir maç kolay ya da zor değil. Öncelikle play-off'a kalmak ve daha sonra da Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Şahsi hedefim, takım hedefiyle aynı. En iyi şekilde bitirmek, iyi bir voleybol izletmek. Adana bunu hak ediyor. Taraftarlarımızla başaracağımıza inanıyoruz."

Pınar, 6 Kasım Pazar günü saat 15.00'te oynayacakları Galatasaray HDI Sigorta maçını da kazanmak istediklerini belirtti.





- Burcu Yönder: "Öncelik hedefimiz ilk 8"





Pasör Burcu Yönder de PTT galibiyetinin ardından Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Sezon öncesi takıma geç katılan oyuncular ve bazı takım arkadaşlarının sakatlıklar yaşaması nedeniyle hep beraber antrenman yapamadıklarını aktaran Burcu, şunları kaydetti:

"İlk maçımıza galibiyetle başladık. Bu sezon iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş daha oturaklı bir takım olacağız. Öncelik hedefimiz ilk 8, daha sonra 5-6 olarak Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz."

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