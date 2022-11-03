Adana'da ağacın dalında asılı kalan atmaca kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'da ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan atmaca kurtarılarak doğaya salındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde, ağaç dalında ayağı ipe dolanan atmacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Koruma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait merdiven aracıyla atmacanın mahsur kaldığı ağaca çıktı.

Ağaçtan alınan atmaca, ayaklarındaki ipten kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

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