Adana ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

Bir benzeri daha yok! Peki ne işe yarıyor?

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, il müftülüklerine bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Adana'da İl Müftülüğüne bağlı kurum ve yurtlarda sirenlerin çalmasının ardından görevliler ve öğrenciler "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı.

Daha sonra AFAD personeli, binalarda bulunanları tahliye ederek toplanma alanına götürdü.

Burada yapılan sayımın ardından tatbikat tamamlandı.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AFAD İl Müdürü Gültekin Genç ve diğer ilgililer de takip etti.

- Mersin

Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Müftüsü Aydın Yığman ve il protokolünün katılımıyla Toroslar Müftülüğü İsmail Levent Kur'an Kursu'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Deprem ikazı üzerine tatbikata katılan kent protokolü, görevliler ile öğrenciler, "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı.

Daha sonra AFAD ve diğer ilgili kurumların görevlileri binalarda bulunanları tahliye ederek toplanma alanına götürdü.

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, ildeki tatbikata 226 Kur'an kursundan 8 bin 571 öğrenci ve 332 öğreticinin katıldığını söyledi.

Deprem anında tedbirin önemine değinen Pehlivan, "Bir sonraki uygulama 9 Kasım'da olacak. Kredi Yurtlar Kurumu'nda benzer uygulama yapılacak. 12 Kasım'da Düzce Depremi'nin yıl dönümünde 18.57'de evlerde 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatı yapılacak. Buradaki amaç doğal afetler karşısında hazırlıklı olmak. Bütün duamız hiç olmaması, meydana gelmemesi. Bu da dünyanın bir gerçeği. Dolayısıyla hazırlıklı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, programın ardından öğrencilerle görüştü.

- Hatay

Hatay'da İl Müftülüğü binasında yapılan tatbikatı Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, AFAD İl Müdür Vekili Kürşat Biter, AFAD Eğitim Şube Müdürü Ayşe Kılınçoğlu da takip etti.

Sirenin çalınmasının ardından "çök, kapan ve tutun" uygulaması yapıldı. Daha sonra binada bulunanlar tahliye edilerek toplanma alanına götürüldü.

Tatbikatta, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri ve AFAD gönülleri de hazır bulundu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kız Kur'an kursunda düzenlenen tatbikatta, sirenin çalmasıyla öğretmen, öğrenci ve görevliler sıra ve masaların yanına çökerek "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı.

Depremin ardından binada bulunanlar sırayla tahliye edilerek toplanma alanına götürüldü.

Tatbikata Vali Erdinç Yılmaz ile kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

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