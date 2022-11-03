GÜNCELLEME - Adana'da seyyar satıcının para ve cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da seyyar satıcının parası ve cep telefonunu koyduğu kovayı çalan şüpheli yakalandı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Bulvarı'nda seyyar satıcı Gamze Yılmaz'a (40) ait, içinde 7 bin 500 lira, cep telefonu ve tansiyon ilaçları bulunan kovanın çalınmasının ardından yaptığı çalışmada zanlının kimliğini tespit etti.

Şüphelinin bulunduğu adresi belirleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları aramalarda, çalınan cep telefonunu buldu.

Çalınan 7 bin lirayı ise zanlının harcadığı öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen M.K, Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

- "Çalışsın, bizim gibi mücadele etsin"

Gamze Yılmaz, gazetecilere, yaşadıklarının etkisiyle hep ağladığını ve hiç uyuyamadığını söyledi.



Çok kötü durumda olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geçimimizi buradan kazandıklarımızla sağlamaya çalışıyoruz. Paramı çalıp harcamış. Ona hakkımı helal etmiyorum. Çalışsın, bizim gibi mücadele etsin. Namusumuzla burada çalışıp geçinmeye çalışıyoruz. Kendisi de çalışsın. Garibanın parasına göz dikilir mi?" şeklinde konuştu.

Bu arada, Yılmaz'ın yaşadığı zorlu süreci öğrenen çok sayıda vatandaş da destek olmak amacıyla tezgahına gelerek alışveriş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.