Adana'da, "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı

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ADANA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları için hazırlanan tanıtım tırı, Adana'ya geldi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda konuşlanan tanıtım tırı, hazırlıkların ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görevlilerden kampanyalar hakkında bilgi alan ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle projedeki daireleri görme fırsatı da buldu.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, gazetecilere, arsa ve iş yeri başvuru sürecinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığını söyledi.

Tanıtım tırının kentte 2 gün kalacağını belirten Ayhan, "Adana'nın merkez ilçelerinde toplam 4 bin 900 konutumuz ve yaklaşık 120 bin müracaatımız var. Vatandaşlarımızı, tırımızda yer alan toplantı masamızda ağırlayarak projelerle ilgili genel bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Ayhan, projedeki konutları en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlara teslim etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerden Servet Sayın da "İlk Evim" kampanyasına başvuruda bulunduğunu, merak ettiği konuların detaylarını öğrenmek için tanıtım tırına geldiğini söyledi.

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