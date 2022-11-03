Adana'da apartman bahçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan 2 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman bahçesinde çıkan kavgada aralarında husumet bulunan 2 kişiyi bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeşiloba Mahallesi'nde 4 Haziran'da V.T. ve T.B'nin bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan M.A. ve C.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.A. ve C.A'nın "iştirak halinde silahla kasten yaralama" suçundan 10'ar yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, zanlıların olay günü aralarında önceden husumet bulunan V.T. ve T.B. ile apartman bahçesinde sözlü tartışma yaşadığı, bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. ve C.A'nın, müştekiler V.T. ve T.B'yi bıçakladığı ve kaçtıkları anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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