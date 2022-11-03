Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da öğretmenin, ders sırasında boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.



Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İ.M'nin boğazına şeker kaçtı.



Arkadaşlarının sırtına vurarak yardım etmeye çalıştığı öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Ömer Akdemir, Heimlich manevrası uyguladı.

Akdemir, uyguladığı ilk yardım müdahalesiyle öğrencisinin boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı.



Olay anı, sınıftaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akdemir'in, 2021'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi'nde eğitime katıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.