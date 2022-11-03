Adana'da yolcu otobüsünde ele geçirilen 50 saka kuşu doğaya salındı

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ADANA (AA) - Adana'da bir yolcu otobüsünde bulunan 50 saka kuşu doğaya salındı, bir kişiye idari para cezası uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Adana'ya yolcu otobüsüyle 50 saka kuşu gönderileceği bilgisi alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri işbirliğinde Adana Otogarı'nda önlem aldı.

Ekipler, kuşları otobüsten teslim alan kişiyi yakaladı. Zanlı hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulandı.

El konulan 50 saka kuşu doğaya bırakıldı.



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