Adana Demirspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Eşin Group Nazilli Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Adana ekibi, Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Yeni Adana Stadı'nda 8 Kasım Salı günü saat 19.00'da karşılaşacak.





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