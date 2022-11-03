Adana'da "Medeniyetler Başkenti Anavarza" konferansı yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti ile ilgili "Medeniyetler Başkenti Anavarza" konferansı yapıldı.

Anavarza Kazısı Başkanı Fikret Fatih Gülşen, Kozan Belediye Sineması'ndaki konferansta yaptığı konuşmada, 77 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Gülşen, "Bu kapsamda Roma dönemine ait anıtsal kapı olan Zafer Takı'nın, orijinalliğini de koruyarak bugün 3. kemerini tamamlamak üzereyiz. 34 metre genişlikte ve 2 bin 700 metre uzunluğundaki sütunlu caddesi ile Anavarza Antik Kenti'nde kazı çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da kazıyı ellerinden geldiğince desteklemeye çalıştıklarını bildirdi.

Konferansa Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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