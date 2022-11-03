Adana'da seyyar satıcının para ve cep telefonunu çalan zanlı salıverildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyyar satıcının parası ve cep telefonunu koyduğu kovayı çalan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehitler Bulvarı'nda 2 Kasım'da seyyar satıcı Gamze Yılmaz'a (40) ait, içinde 7 bin 500 lira, cep telefonu ve tansiyon ilaçları bulunan kovanın çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan zanlı M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.K, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.



- Olay



Şehitler Bulvarı'nda 2 Kasım'da seyyar satıcı Gamze Yılmaz'a ait, içinde 7 bin 500 lira, cep telefonu ve tansiyon ilaçları bulunan kova çalınmıştı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlı M.K'yi yakalamıştı. Çalınan cep telefonu bulunmuş, 7 bin lirayı ise zanlının harcadığı öğrenilmişti. Bu arada, Yılmaz'ın yaşadığı zorlu süreci öğrenen çok sayıda vatandaş da kadına destek olmak amacıyla tezgahtan alışveriş yapmıştı.

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