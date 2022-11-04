Adana'da polisten, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, "Sevgiyle Büyüyoruz Projesi" kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, proje etkinlikleri çerçevesinde Seyhan ilçesindeki Camuzcu İlkokulunu ziyaret etti.



Öğrencilerle sohbet eden polis, kırtasiye malzemesinin bulunduğu çanta dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan, gazetecilere, çocukların mutluluğunu amaçladıklarını söyledi.



Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Kan, "Çocuklarımızın, kollarını uzattıklarında bize tutunabileceklerini, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.