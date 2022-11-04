Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 18 şüphelinin kimliği ve adreslerini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, bazı ikametlerin kapılarını "koçbaşı" yardımıyla açıp odalarda narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Operasyonda, tek kullanımlık 9 pakette sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 18 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu dronla kaydedildi.

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