Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda iki otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçlarda bulunan üç kişi yaralandı.



Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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