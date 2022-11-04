Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik davada yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık A.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini, dijital materyallerinde örgüt içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini ve Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını belirtti.

Savcı ayrıca sanığın Suriye'de örgütün hücre evlerinde kaldığını, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu ve kod isim kullandığını bildirerek, A.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan A.K, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "YPG/PKK terör örgütü ile bir bağım yoktur. Örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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