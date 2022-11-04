Adana'da yolda yürürken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda yürürken fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Bolat (84), Sarıçam Mahallesi Kozan Yolu'nda yürüdüğü sırada aniden fenalaştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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