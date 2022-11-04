Adana'da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın 6. katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

A.Ş. ve E.Ş'nin kızı M.Ş, henüz belirlenemeyen nedenle Reşatbey Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düştü.

Aile fertleri tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



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