Adana'da cemevinin duvarına ve bahçesindeki banka zarar verildi

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ADANA (AA) - Adana'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Cemevi'nin duvarlarına hakaret ve küfür içerikli yazı yazılması, bahçedeki banka da zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Vakfın ilçedeki cemevinin bahçesine dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler girdi. Şüpheliler, cemevinin duvarlarına hakaret ve küfür içerikli yazılar yazdı, banka zarar verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, bazı zanlıların cemevinin bahçesindeki bankın masa kısmının üzerinde ateş yakması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şube Başkanı Bahadır Odabaşı, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Olayı emniyet güçlerine bildirdiklerini belirten Odabaşı, yetkililerden cemevine özel güvenlik verilmesini, şüphelilerin de yakalanmasını ve hukuk önünde hesap vermesini istediklerini ifade etti.

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