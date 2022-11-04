Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde Fatih Akıncı'ya ait 38 TR 339 plakalı otomobil, sitenin bahçesinde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtan duman yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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