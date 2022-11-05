Adana'da polisler lösemili çocukları ziyaret etti

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla özel bir hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sevgiyle Büyüyoruz Projesi" kapsamında, ziyaret ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Polisler, çocuklarla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.



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